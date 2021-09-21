Журналист Уткин прокомментировал поражение «Спартака» от ЦСКА

Журналист Василий Уткин, говоря на своем Youtube-канале о матче восьмого тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и ЦСКА, отметил игру нападающего армейского клуба Антона Заболотного.

Уткин заявил, что матч был выше его ожиданий, но отметил, что он был невысокого качества. Журналист также подчеркнул, что обе команды находятся не в лучших кондициях.

«Говоря о ЦСКА: почему на поле вышел Дзагоев? Потому что больше некому было. Но он ничего не смог показать из-за проблем со здоровьем или чего-то еще. Также в очередной раз можем задаться вопросом: «На кой «Спартаку» Промес?» Да, неплохой игрок. Но разве он этим отличался раньше? Нет, он вел игру и тащил «Спартак» на себе. Сейчас он не стоит тех двадцати миллионов», — сказал Уткин.

Уткин считает, что наставник «Спартака» Руй Витория в тренерском плане переиграл главного тренера ЦСКА Алексея Березуцкого.

«Не могу не поздравить Антона Заболотного — ему от меня доставалось, а сегодня он просто молодец. И гол, и удаление, и русский леший-халк, когда он на трибуны полез после забитого гола», — добавил Уткин.

Единственный мяч в дерби на 81 минуте забил Антон Заболотный.

В турнирной таблице чемпионата России красно-синие занимают седьмое место, набрав 13 оков. «Спартак» располагается на девятой строчке, имея в активе десять баллов.

В следующем туре «Спартак» встретится с «Уфой». Встреча состоится 25 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

ЦСКА проведет поединок против «Нижнего Новгорода». Поединок состоится 27 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

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