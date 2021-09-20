Агент Гурцкая рассказал, как Каррера отреагировал на поражение «Спартака» от ЦСКА

Футбольный агент Тимур Гурцкая в эфире Youtube-канал «Коммент.Шоу» рассказал, как бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на поражение красно-белых в матче восьмого тура Российской премьер-лиги против ЦСКА (0:1).

«Каррера сейчас смотрел футбол и расстроился. Я знаю, что он смотрел этот матч. Мы списывались. Он очень расстроился, потому что до сих пор болеет за «Спартак», — сказал Гурцкая.

Единственный мяч на 81 минуте забил Антон Заболотный.

В турнирной таблице чемпионата России красно-синие занимают седьмое место, набрав 13 оков. «Спартак» располагается на девятой строчке, имея в активе десять баллов.

В следующем туре «Спартак» встретится с «Уфой». Встреча состоится 25 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

ЦСКА проведет поединок против «Нижнего Новгорода». Поединок состоится 27 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев призвал уволить тренера красно-белых Руя Виторию после поражения от ЦСКА.