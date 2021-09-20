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Глава ИИХФ Фазель рассказал, за что он восхищается Путиным

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РИА Новости

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель рассказал, что он восхищается президентом России Владимиром Путиным, передает Blick.

«Президент Путин многого добился за короткое время. Управлять такой страной, как Россия, находящейся в одиннадцати часовых поясах и использующей примерно сто языков, – это настоящее достижение. Я им восхищаюсь», — сказал Фазель.

После финального матча чемпионата мира 2021 года между сборными Канады и Финляндии Фазель признался, что это был его последний чемпионат мира в качестве главы ИИХФ.

Ранее глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал новость о том, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) отпустит игроков на Олимпиаду, которая пройдет в Пекине.

«Это победа для хоккеистов и для любителей хоккея во всем мире. Было очень важно для всего мира, чтобы приехали сильнейшие. И мы добились того, что сыграют самые сильные сборные. Я считаю, что это огромное достижение. Лучшие должны играть», — сказал Фазель.

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