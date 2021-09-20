Кирьяков: Дзюба нужен сборной, он должен держать не только раздевалку, но и скамейку

Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков заявил, что форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба нужен национальной команде в любом качестве.

«Список футболистов останется таким, каким и был на предыдущем сборе. Никто за этот месяц особо не засветился, кроме парня из «Уфы» Агаларова. Возможно будет интрига: решится Карпин вызвать его или нет.

Дзюба? Тут личное. Наверное, со стороны игрока должен быть сделан первый шаг. Есть обиды, которые должны быть решены.

Дзюба в любом случае нужен. Не важно, играет он с первых минут, выходит ли на замену или просто будет сидеть на лавке. Артем должен держать не только раздевалку, но и скамейку», — приводит слова Кирьякова «РБ Спорт».

Стоит отметить, что у Карпина и Дзюбы существовал давний конфликт, который начался еще в 2009 году — тогда форвард выступал за московский «Спартак», специалист возглавлял команду. Нападающий был обвинен в краже денег у одноклубника. Однако, когда Карпин стал тренером национальной команды, он провел встречи с футболистам сборной, в том числе и с Дзюбой. СМИ информировали, что все недопонимания между ними остались в прошлом.

В октябре сборной России предстоит провести два матча: 8 октября дома со Словакией, 11 октября в гостях со Словенией.

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин признался, что у него есть конфликт с Артемом Дзюбой.