Месси отказался пожать руку тренеру «ПСЖ» после замены в матче с «Лионом»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не пожал руку главному тренеру своей команды Маурисьо Почеттино после замены в матче шестого тура Лиги 1 с «Лионом» (2:1).

На 76-й минуте Почеттино заменил Месси на защитника Ашрафа Хакими. Аргентинец отказался пожать руку специалисту после замены и ушел на скамейку запасных.

Напомним, счет на 54-й минуте открыл полузащитник «Лиона» Лукас Пакета. Вскоре Неймар сравнял счет, реализовав пенальти. В добавленное ко второму тайму время вышедший на замену аргентинец Мауро Икарди вырвал победу для парижского клуба, забив с головы.

Этот матч стал для Месси третьим в составе парижского клуба. Пока аргентинец не отметился результативными действиями.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года. По информации французского издания L'Équipe, аргентинец в первый год заработает €30 млн. В последующие два года сумма увеличится на €10 млн благодаря бонусу за лояльность.

Ранее стало известно, что Лионель Месси вместе с семьей может переехать в замок, расположенный под Парижем.