В «Локомотиве» прокомментировали информацию о переезде клуба в «Лужники»

Пресс-служба «Локомотива» опровергла информацию о договоренности клуба об аренде стадиона «Лужники» на 49 лет. Об этом сообщает Sport24.

«В данный момент ФК «Локомотив» арендует «Лужники» для проведения тренировок основного состава, однако никаких долгосрочных договоров на аренду клуб не заключал. Мы в очередной раз призываем болельщиков доверять только официальной информации, которой клуб делится сразу же, как то или иное событие становится фактом», — сказали в пресс-службе московского клуба.

Напомним, 18 мая появилась информация о том, что стадион «Локомотива» может быть снесен, а на его месте появится новая застройка

После семи туров Российской премьер-лиги «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков.

Ранее генеральный директор Российских железных дорог (РЖД) Олег Белозеров опроверг новость о том, что компания обращалась с просьбой сдать «Локомотиву» в аренду стадион «Лужники»