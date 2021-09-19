Холанд забил 67 мячей в 67 матчах, его голевая серия — семь игр

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд отличился в матче пятого тура Бундеслиги против «Униона» и продлил свою голевую серию до семи матчей.

Форвард отметился забитым мячом в седьмой игре подряд, учитывая выступление за национальную команду Норвегии.

Кроме того, Норвежец забил 67-й гол в 67-м матче за дортмундский клуб во всех турнирах.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Холанда составляет €130 млн.

Холанд выступает за «Боруссию» с сезона 2019/20. В составе «шмелей» норвежец сыграл 52 матча, в которых забил 50 мячей, а также сделал 13 результативных передач. Форвард перешел в дортмундский клуб из «Ред Булл» Зальцбург.

Ранее нападающий сборной Гибралтара Рис Стайч рассказал, что Эрлинг Холанд отказал одному из гибралтарских игроков, который попросил его футболку для своего сына.