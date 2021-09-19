Бывший кандидат на пост главного тренера сборной России возглавил команду Турции

Бывший главный тренер молодежной сборной Германии Штефан Кунц возглавил национальную команду Турции. Об этом сообщает пресс-служба Турецкого футбольного союза.

«Турецкий футбольный союз согласовал со Штефаном Кунцем назначение на должность главного тренера национальной сборной. Церемония подписания состоится в лагере национальных команд в понедельник, 20 сентября, в 15.00», — говорится в сообщении организации.

Напомним, что немецкий специалист был одним из кандидатов на пост главного тренера сборной России после увольнения с должности Станислава Черчесова.

Кроме того, сообщалось, что экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко являлся кандидатом на пост главного тренера турецкой команды.

Шенол Гюнеш был уволен с поста наставника сборной Турции после разгрома от Голландии (1:6) в матче отбора на чемпионат мира — 2022, который пройдет в Катаре.

Ранее стало известно, почему Кунц не возглавил сборную России.