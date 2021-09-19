Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» высказался о предстоящем матче ЦСКА — «Спартак»

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис, высказываясь о предстоящем матче восьмого тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Спартаком», заявил, что у команд равные шансы на победу. Слова Канчельскиса передает «Спорт-Экспресс».

«Думаю, шансы 50 на 50. «Спартак» и ЦСКА между собой давно конкурируют. Игра должна быть хорошей и интересной. Вопрос насчет Витории надо задавать руководству «Спартака». Наверное, будут проблемы, если проиграют. Но жизнь на этом не заканчивается, они могут все исправить. Другое дело, что ЦСКА не даст такой возможности», — сказал Канчельскис.

Встреча между ЦСКА и «Спартаком» пройдет 20 сентября на домашней арене армейского клуба. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19.30 мск.

После семи туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА, набравший десять очков, занимает восьмое место в турнирной таблице первенства. Армейцы опережают красно-белых по дополнительным показателям.

Ранее бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча между красно-белыми и столичным ЦСКА.