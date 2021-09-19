Губерниев назвал предстоящее дерби с ЦСКА поворотным для «Спартака»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от предстоящего матча восьмого тура чемпионата России между московскими клубами ЦСКА и «Спартак».

Журналист отметил, что обе команды находятся в кризисе.

«Этот матч станет поворотным для этих команд, особенно для «Спартака». Мне кажется, что ЦСКА меньше лихорадит. Со временем Березуцкий освоится, и молодежь заиграет. А вот у «Спартака» непонятно, молодежь выходит и не понимает, что делать с мячом», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Комментатор считает, что матч завершится результативной ничьей 2:2.

Встреча между ЦСКА и «Спартаком» пройдет 20 сентября на домашней арене армейского клуба. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19.30 мск.

После семи туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА, набравший десять очков, занимает восьмое место в турнирной таблице первенства. Армейцы опережают красно-белых по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что арбитр Сергей Карасев назначен главным судьей центрального матча восьмого тура чемпионата страны между московскими клубами ЦСКА и «Спартак».