Министр спорта Московской области назвал игрока «Химок», который заслужил вызов в сборную

Министр спорта Московской области Роман Терюшков считает, что главному тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину стоит присмотреться к игроку подмосковных «Химок» Денису Глушакову, передает ТАСС.

«Денис как феерит — он уже шесть мячей забил. Я надеюсь, что Карпин также присмотрится, посмотрит. Денис очень хочет играть в сборной России, хочет вернуться. Уровень его игры соответствует сборной», — сказал Терюшков.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Глушаков провел восемь матчей, забив шесть мячей.

Под руководством Валерия Карпина национальная команда провела три матча в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. До этого в Москве команда сыграла вничью с Хорватией (0:0), обыграла Мальту (2:0), а на выезде одержала победу над Кипром (2:0).

Ранее ветеран «Спартака» Евгений Ловчев, комментируя выход сборной России плей-офф чемпионата мира по мини-футболу, затронул тему национальной команды по большому футболу, заявив, что сборная Карпина не сможет выйти на чемпионат мира — 2022, так как в России нет качественных футболистов.