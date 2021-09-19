Боец Емельяненко — Тарасову: у тебя были только колхозные удары

Боец Александр Емельяненко после боя с блогером Артемом Тарасовым обратился к своему сопернику.

«На самом деле, я устал за тобой бегать. Ты не попал ни одного удара. Были только какие-то колхозные удары из-под задницы. Ты говоришь, что готовился две недели? А я вообще только что встал с дивана», — передает слова Емельяненко «Матч ТВ».

Бой проходил по правилам кулачных боев, бойцы провели в клетке три раунда по две минуты.

В профессиональной карьере Александр Емельяненко провел 37 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Емельяненко получил за бой 10 млн рублей, Тарасов — 5 млн. Для Емельяненко этот поединок стал первым с июля 2020-го. Тогда Александр проиграл Магомеду Исмаилову.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо.