Емельяненко единогласным решением судей победил блогера Тарасова

Российский боец Александр Емельяненко единогласным решением судей одержал победу над блогером Артемом Тарасовым в главном бою турнира промоушена «Наше Дело».

Бой проходил по правилам кулачных боев, бойцы провели в клетке три раунда по две минуты.

В профессиональной карьере Александр Емельяненко провел 37 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Емельяненко получил за бой 10 млн рублей, Тарасов — 5 млн.

Для Емельяненко этот поединок стал первым с июля 2020-го. Тогда Александр проиграл Магомеду Исмаилову.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо.

Ранее актер и исполнитель песен Никита Джигурда провел в Москве поединок по правилам смешанных единоборств (ММА).