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Почетный президент РФС назвал игрока, на которого стоит обратить внимание Карпину

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков, комментируя дубль форварда «Уфы» Гамида Агаларова в ворота «Химок» (3:2), заявил, что главному тренеру сборной России Валерию Карпину стоит обратить внимание на нападающего уфимского клуба. Слова Колоскова передает Sport24.

«Своей игрой и результативностью Агаларов заслужил внимания Карпина. Того, что он сделал на данный момент, достаточно, чтобы к нему присмотреться — наверняка Карпин уже это сделал. Безусловно, главный тренер и его помощники сами решат, заслуживает он вызова в первую сборную или нет. Но все основания, чтобы внимательно рассмотреть эту кандидатуру, есть», — сказал Колосков.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Агаларов забил восемь голов в восьми матчах.

Портал Transfermarkt оценивает российского нападающего в €1,2 млн.

Ранее Колосков заявил, что легионеры ослабляют российский чемпионат.

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