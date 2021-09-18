Тренер «Аталанты» заявил, что Миранчук не является ключевым игроком команды

Тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о роли Алексея Миранчука в команде, передает Tuttomercatoweb.
«Для меня он не является загадкой, все зависит от ожиданий. Он не является нашим ключевым игроком, но может им быть. Он может внести свой вклад в успех команды, мы работаем в этом направлении», — сказал Гасперини.
В сентябрьских матчах за сборную России Миранчук не отметился результативными действиями. В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии полузащитник принял участие в трех встречах, не забив ни одного гола.
По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Миранчука составляет €15 млн.
В следующем туре Серии А «Аталанта» сыграет против «Салернитаны» встреча состоится 18 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.
В турнирной таблице «Аталанта» занимает десятое место, набрав четыре очка.
Ранее итальянский журналист Массимилиано Небулони поделился мнением об игроке «Аталанты» Алексее Миранчуке.