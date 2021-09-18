Итальянский журналист дал совет Алексею Миранчуку

Итальянский журналист Массимилиано Небулони поделился мнением об игроке «Аталанты» Алексее Миранчуке, передает «Спорт-Экспресс».

«К сожалению, Алексею в целом не хватает стабильности. Хочется пожелать ему быть злее на поле и коммуникабельнее вне его», — сказал Небулони.

В сентябрьских матчах за сборную России Миранчук не отметился результативными действиями. В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии полузащитник принял участие в трех встречах, не забив ни одного гола.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Миранчука составляет €15 млн.

Ранее комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев, комментируя игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука за сборную России в сентябрьских матчах квалификации ЧМ-2022, заявил, что у 25-летнего футболиста «проблема психологического характера».