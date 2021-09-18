Футбольный агент Селюк: российским клубам надо умолять РФС реформировать футбол

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал выступление российских клубов в матчах первого тура групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Пока не будет реально перемен, больших изменений в выступлениях наших клубов не будет. «Зенит» сыграл более-менее неплохо, но мы настолько привыкли, что начинаем считать небольшой проигрыш неплохим результатом. Всем российским клубам надо умолять РФС скорее реформировать футбол», — цитирует агента «Матч ТВ».

Пока московский «Локомотив» остается единственной российской командой, набравшей очки в еврокубках. Красно-зеленые дома сыграли вничью с «Марселем» (1:1). Петербургский «Зенит» ранее на выезде проиграл 0:1 лондонскому «Челси» в Лиге чемпионов, а московский «Спартак» в Москве с таким же счетом уступил варшавской «Легии» в Лиге Европы.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов обвинил англичан в проблемах российского футбола.