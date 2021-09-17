Фехтовальщица Великая высказалась о продаже некоторыми олимпийцами подаренных автомобилей

Российская фехтовальщица Софья Великая высказалась о том, что некоторые спортсмены продают автомобили, которые подарило государство за завоеванные медали на Олимпиаде, передает RT.

«У всех разные жизненные ситуации. Кому-то нужен автомобиль, а кому-то — квартира. Все-таки это дорогой подарок. На мой взгляд, призеры вправе сделать с ним все, что им захочется согласно необходимости», — сказала Великая.

Напомним, за победу на Олимпиаде в Токио государство дарило BMW X5, а за второе и третье место — BMW X3.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

По итогам соревнований россияне завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением о решении завоевавших медали Игр-2020 спортсменов продать автомобили, которые им были подарены за успехи на соревнованиях в Токио.