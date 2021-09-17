Клуб НХЛ «Вашингтон» может провести матч в России

Вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли рассказал, что «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает Александр Овечкин, может провести матч в России, передает сайт лиги.

«Пару лет назад, еще до пандемии мы рассматривали возможность привезти в Россию «Кэпиталз». Думаю, вскоре будет шанс вернуться к этому вопросу. Будут это матчи против команд КХЛ или что-то другое, мы пока не определились», — сказал Дэйли.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи»

Ранее Овечкин рассказал, было ли ему страшно переезжать в США.