Клуб МЛС хочет подписать контракт с Месси

Клуб из США «Интер Майами» хочет подписать контракт с аргентинским форвардом Лионелем Месси. Об этом рассказал нападающий команды из Майами Гонсало Игуаин в беседе с ESPN.

«Месси, насколько я знаю, подписал на два или три года контракт с «ПСЖ». Я не думаю, что мы договоримся в ближайшее время. Хотя клуб хочет его подписать, посмотрим, что будет», — сказал Игуаин.

10 августа французский «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее бывший генеральный директор мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением об уходе аргентинского форварда Лионеля Месси из «Барселоны».