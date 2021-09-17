Игрок «Торпедо» Лебеденко рассказал, чем его впечатлила резиденция Кадырова

Форвард московского «Торпедо» Игорь Лебеденко рассказал, что его больше всего впечатлило в резиденции главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

«Пару раз в год Кадыров приглашал в резиденцию. Всегда был на позитиве. В отличие от президента клуба Даудова, который мог напихать и на повышенных тонах что-то высказать, Рамзан Ахматович всегда поддерживал, даже когда команда очень плохо играла.

Что больше всего впечатлило в резиденции Кадырова? Размер. Еще зоопарк, в котором были львы и тигры», — приводит слова игрока Sport24.

Лебеденко выступал за грозненский «Ахмат» с 2012 по 2017 год. За это время нападающий провел 147 матчей, в которых забил 21 мяч и отдал 14 голевых передач.

Также футболист известен по выступлениям за московский «Локомотив», казанский «Рубин» и «Ростов».

Ранее экс-игрок «Ахмата Максим Боков рассказал, что во время выступления за клуб из Грозного Рамзан Кадыров привозил чемодан с деньгами для мотивации футболистов.