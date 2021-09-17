Казахстанский тяжелоатлет умер в 25 лет

Многократный чемпион Казахстана по тяжелой атлетике Альберт Линдер умер в возрасте 25 лет. Об этом сообщает сайт Федерации тяжелой атлетике Казахстана.

Спортсмен был чемпионом мира среди юношей, чемпионом Азии, победителем и рекордсменом Универсиады, многократным чемпионом Казахстана.

Причина смерти тяжелоатлета не сообщается.

Ранее сообщалось, что экс-рекордсменка мира в беге на 400 метров с барьерами Маргарита Пономарева скончалась на 59-м году жизни.

Легкоатлетка завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира — 1993 в беге на 400 м с барьерами и серебряную награду того же турнира в эстафете 4х400 м.

Советская бегунья стала мировой рекордсменкой в беге на 400 м с барьерами в 1984 году с результатом — 53,58 секунды.

Причина смерти Пономаревой не сообщается. Прощание пройдет в Санкт-Петербург 17 сентября.