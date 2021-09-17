Червиченко — о еврокубках: ни за один наш клуб не стыдно, но у «Спартака» нет шансов

Экс-глава московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о результатах российских клубов в матчах первого тура групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Ни за один наш клуб не стыдно. Немного удручают результаты. Петербургский клуб сыграл хорошо. Если бы Дзюба забил в конце, то вряд ли бы «Челси» успел вырвать победу.

Красно-белые до 80-й минуты тоже смотрелись хорошо. До того момента, пока Руй Витория не сделал неправильные замены. Во время матча я думал, что «Спартак» все-таки сможет одержать победу. Результат расстроил, но сама игра была не такая уж и плохая. Российским командам катастрофически не везет.

«Железнодорожники» — молодцы. В меньшинстве на последних минутах вырвали ничью. «Марсель» — очень сильная команда», — приводит слова бывшего президента красно-белых «Чемпионат.com».

Также Червиченко добавил, что у «Спартака» теперь никаких шансов нет на выход из группы. С «Наполи» и «Лестером» все будет совсем плохо. По его мнению, «Локомотив» может побиться, а «Зенит» должен дома и в гостях побеждать шведский «Мальме», и пытаться зацепить ничейный результат в домашних матчах с «Челси» и «Ювентусом».

Ранее сообщалось, что Россия сохранила десятое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после первых еврокубковых матчей сезона-2021/22.

Пока «Локомотив» остается единственной российской командой, набравшей очки в еврокубках. «Железнодорожники» дома сыграли вничью с «Марселем» (1:1). «Зенит» ранее проиграл 0:1 «Челси» в Лиге чемпионов, а «Спартак» с таким же счетом уступил «Легии» в Лиге Европы.