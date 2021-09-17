«Локомотив» почти поставил личный антирекорд в еврокубках

Московский «Локомотив» в ничейном матче первого тура Лиги Европы с французским «Марселем» (1:1) показал свой второй худший результат по владению мячом в еврокубках. Об этом сообщает OptaJoe.

По информации источника, «железнодорожники» в матче с «Марселем» владели мячом 26% игрового времени. Это второй худший результат москвичей в истории выступлений команды в еврокубках. Худший показатель «Локо» продемонстрировал в 2019 году в матче Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса» — 23%.

30 сентября «Локомотив» в матче Лиги Европы сыграет с итальянским «Лацио» в гостях.

После первого тура «Локомотив» и «Марсель» делят второе и третье место в группе Е, имея в активе по одному очку. Возглавляет группу турецкий «Галатасарай», который обыграл итальянский «Лацио» со счетом 1:0.

Ранее «Локомотив» продлил безвыигрышную серию в еврокубках до 12 матчей.