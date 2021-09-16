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Путин принял приглашение Си Цзиньпина посетить Олимпиаду-2022 в Пекине

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Evgenia Novozhenina/Reuters

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что президент России Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине в феврале.

Также на встрече с руководителем МИД Китая Ваном И в Душанбе глава российского ведомства выразил надежду на то, что атлеты двух стран вновь докажут свои самые высокие спортивные и человеческие качества.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях и посещать чемпионаты мира и Олимпиады. Это касается и президента России. При этом глава государства может посетить турнир, если его лично пригласит президент или премьер-министр страны-организатора соревнования.

Ранее Путин высказался о важности олимпийцев для России.

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