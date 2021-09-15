«Спартак» на своем поле уступил «Легии» в Лиге Европы

Московский «Спартак» в дополнительное время уступил варшавской «Легии» (0:1) в матче группового этапа Лиги Европы.

Единственный гол был забит на 91-й минуте. После передачи Эрнеста Мучи отличился Лирим Кастрати.

Также в группе С помимо российской и польской команд выступают «Лестер» и «Наполи».

Следующим соперником по Лиге Европы для столичного клуба станет «Наполи». Матч состоится 30 сентября.

Напомним, «Легия» обыграла красно-белых в квалификации Лиги Европы сезона-2011/12. В Варшаве была зафиксирована ничья (2:2), а в Москве красно-белые уступили, пропустив мяч на последней минуте встречи (2:3).

В минувшем сезоне-2020/2021 Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занял второе место, набрав 57 очков. Благодаря этому команда получила право участвовать в квалификационном этапе Лиги чемпионов, однако не сумела пробиться в групповую стадию, уступив в двухматчевом противостоянии лиссабонской «Бенфике».

Лига Европы 2021/22

Группа С. 1 тур.

«Спартак» — «Легия» — 0:1

Гол: 0:1 — Лирим Кастрати (90+1).

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что столичный клуб должен смыть позор 2011 года.