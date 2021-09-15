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Защитник «Барселоны» Пике раскритиковал фанатов за свист в адрес игрока команды Роберто

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Reuters

Защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике высказался о фанатах сине-гранатовых, которые освистали футболиста Серджи Роберто во время матча с мюнхенской «Баварией» (0:3), передает Goal.com.

«Мне больно от этого. Я знаю этого парня, он замечательный человек, который любит клуб больше чем кто-либо. Я также хочу напомнить людям, что он не крайний защитник. Он идет на жертвы, играя на этой позиции. Во многих случаях у него это получалось замечательно», — сказал Пике.

Напомним, на 34-й минуте встречи хавбек гостей Томас Мюллер открыл счет. Стоит отметить, что Мюллер в седьмой раз в карьере поразил ворота сине-гранатовых. На 56-й минуте польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски удвоил преимущество гостей. В концовке встречи поляк оформил дубль.

В следующем матче Лиги чемпионов «Барселона» встретится с португальской «Бенфикой». Еще одним соперником каталонцев в группе является киевское «Динамо».

Ранее Пике заявил, что не хочет извиняться за неудачный результат.

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Футбол. Лига чемпионов
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