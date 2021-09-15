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Директор «ПСЖ»: нам не понравилось поведение «Реала» в вопросе Мбаппе

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Global Look Press

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо Араужо, говоря о попытках «Реала» приобрести форварда Киллиана Мбаппе в последние дни летнего трансферного окна, заявил, что руководству парижан не понравилось поведение мадридского клуба.

«Нам не понравилось поведение «Реала». Нам не понравилась ситуация, которая возникла после того, как они начали переговоры по одному из лучших игроков в мире в последнюю неделю трансферного окна. Мы четко обозначили свою позицию. Предложение [«Реала»] было недостаточным, оно было меньше суммы, которую заплатили мы. Последнее предложение, о котором шли разговоры, так и не поступило», — приводит слова Леонардо Marca.

Араужо уверен, что Мбаппе не покинет парижский клуб по истечении контракта в конце этого сезона. Спортивный директор отметил, что трио Месси, Неймар, Мбаппе должно сохраняться на протяжении нескольких сезонов.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. В составе команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), двукратным обладателем Кубка лиги (2017/18, 2019/20) и Суперкубка страны (2019, 2020), а также трехкратным победителем Кубка Франции (2017/18, 2019/20, 2020/21).

Ранее стало известно, что «Реал» хочет подписать Мбаппе, Погба и Холанда.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
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