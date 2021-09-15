Три американских клуба проявляют интерес к экс-наставнику сборной Украины Шевченко

Три клуба американской футбольной лиги MLS проявляют интерес к бывшему главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По информации источника, клубы уже начали переговоры со специалистом. Названия команд неизвестны.

Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины 1 августа. Под его руководством национальная команда выиграла 25 матчей, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

Под руководством Шевченко украинская команда дошла до четвертьфинала европейского первенства, где была разгромлена сборной Англии со счетом 0:4. Специалист признался, что после вылета с Евро разговаривал с президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Павелко о своем контракте, однако дальше разговора дело не продвинулось.

Ранее Украинская ассоциация футбола (УАФ) привела доказательство того, что они приглашали Андрея Шевченко на разговор о продлении контракта.