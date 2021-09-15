Нападающий «Челси» прокомментировал победу над «Зенитом»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку, забивший единственный мяч в игре против «Зенита», прокомментировал победу своей команды своей команды над подопечными Сергея Семака (1:0).

«Очень рад, что мы победили. Сегодня мы выглядели лучше, чем в выходные. Нужно продолжать прибавлять. Мы с Аспиликуэтой согласовываем определенный тип передвижений на поле. Я должен был выбрать правильное время, и он отдал мне прекрасный пас. Знали, что будет непростая игра, но уверенно контролировали ситуацию», — сказал Лукаку в эфире телеканала BT.

В группе «Зенита» помимо лондонского клуба выступают туринский «Ювентус» и «Мальме».

Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выходят по две команды из каждой группы. Третье место продолжает борьбу в матчах на вылет в Лиге Европы. Пропускает евровесну лишь команда, которая занимает последнее место в своей группе.

Ранее Главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что играть против петербургского клуба было непросто.