«Барселона» не смогла пробить в створ ворот в ЛЧ впервые с сезона-2003/2004

«Барселона» в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (0:3) ни разу не пробила по воротам мюнхенского клуба, повторив антирекорд 18-летней давности. Об этом сообщает Opta.

Отметим, что игроки «Баварии» смогли пробить в створ ворот каталонского клуба семь раз.

Напомним, на 34-й минуте встречи хавбек гостей Томас Мюллер открыл счет. Стоит отметить, что Мюллер в седьмой раз в карьере поразил ворота сине-гранатовых. На 56-й минуте польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски удвоил преимущество гостей. В концовке встречи поляк оформил дубль.

Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выходят по две команды из каждой группы. Третье место продолжает борьбу в матчах на вылет в Лиге Европы. Пропускает евровесну лишь команда, которая занимает последнее место в своей группе.

Ранее итальянская «Аталанта» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграла вничью с испанским «Вильярреалом» (2:2).