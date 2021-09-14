Глава РФС Дюков — о словах Путина про лимит: наш президент понимает все

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отреагировал на слова президента России Владимира Путина, который выступил против отмены лимита на легионеров.

«Есть ли у меня ощущение, что президент не до конца понимает, что означает лимит? Наш президент понимает все. Владимир Владимирович однозначно высказался за то, чтобы регулирование сферы деятельности — а именно использование иностранных спортсменов — должно быть.

Да, команды РПЛ высказались за переходный заявочный период в формате «10+15», но данный вопрос требует обсуждения с министерством спорта. Они утверждают правило использования иностранных спортсменов, в том числе футболистов», — цитирует президента РФС «Чемпионат.com».

Ранее президент России Владимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров в российском футболе.

Сейчас в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

23 августа Александр Дюков заявил, что организация предложила клубам отказаться от лимита на иностранных игроков. Представители 12 из 16 клубов выступили против полной отмены лимита. Большинство руководителей команд РПЛ выступило за формат лимита «10+15», при котором в заявке каждой команды может быть не больше десяти иностранцев. При этом их количество на поле не ограничено.