В «Динамо» отреагировали на информацию об интересе «Барселоны» к Захаряну

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров, комментируя информацию о заинтересованности «Барселоны» в полузащитнике Арсене Захаряне, заявил, что не исключает интереса к 18-летнему футболисту с стороны иностранных клубов.

«На данный момент «Динамо» не получало официальных предложений по Захаряну, и в переговорные процессы мы ни с кем не вступали. Что, разумеется, не исключает интереса к Арсену со стороны зарубежных клубов. Мы об этом интересе знаем, относимся спокойно, с пониманием.

Сам футболист полностью сконцентрирован на футболе, на своей игре и на подготовке к следующему календарному матчу», — приводит слова Пивоварова «Чемпионат».

По информации Нобеля Арустамяна, при успешной договоренности всех сторон Захарян может оказаться в «Барсе» летом 2022 года.

Ранее экс-игрок сборной России Александр Мостовой заявил, что Захарян может быть одним из ста претендентов, рассматриваемых каталонским клубом.