Экс-теннисист Чесноков о победе Медведева на US Open: он пошел против всех

Экс-теннисист Андрей Чесноков прокомментировал победу Даниила Медведева в финале US Open над сербом Новаком Джоковичем, передает «РБ Спорт».

«Единственное, что удивило, когда Джокович проигрывает, он вызывает доктора, но сейчас того не произошло. Медведева подстегивали болельщики, которые были вчера за Новака. Он вчера пошел против всех и добился успеха», — сказал Чесноков.

Напомним, 13 сентября Медведев обыграл серба Новака Джоковича в финале US Open (6:4, 6:4, 6:4).

Из-за поражения от Медведева, сербский теннисист не смог установить знаковое достижение, выиграв все четыре турнира «Большого шлема» за один календарный год. У Джоковича на момент игры с россиянином было три победы и он был в шаге от того, чтобы сделать то, что в мужском теннисе никому не удавалось сделать начиная с 1969 года, когда четыре титула за год выиграл австралиец Род Лейвер.

Ранее Медведев рассказал о своем отношении к форварду петербургского «Зенита» Артему Дзюбе.