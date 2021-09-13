Путин поздравил теннисиста Медведева и назвал его настоящим чемпионом

Президент России Владимир Путин поздравил теннисиста Даниила Медведева с с победой на US Open. Российский спортсмен накануне в финале турнире обыграл первую ракетка мира Новака Джоковича в трех сетах (6:4, 6:4, 6:4). Этот титул стал для игрока первым на турнирах «Большого шлема» — самых престижных в мировом теннисе.

«На пути к финалу этого престижного состязания вы проявили высочайший класс мастерства и упорство в достижении цели и в решающем матче выступили уверенно, собранно, не оставив шанса сильному и именитому сопернику. Так играют настоящие чемпионы!» — сказал президент.

Прежде Медведев проиграл две решающие встречи в финалах турниров «Большого шлема». В финале Открытого чемпионата Австралии 2021 года он уступил именно Джоковичу.

Из-за поражения от Медведева, сербский теннисист не смог установить знаковое достижение, выиграв все четыре турнира «Большого шлема» за один календарный год. У Джоковича на момент игры с россиянином было три победы и он бы в шаге от того, чтобы сделать то, что в мужском теннисе никому не удавалось сделать начиная с 1969 года, когда четыре титула за год выиграл австралиец Род Лейвер.

Ранее теннисист Южный объяснил некрасивое поведение Джоковича в финале US Open против Медведева.