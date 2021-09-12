Тренер «Ливерпуля» Клопп: не могу сказать, что я рад возвращению Роналду в «МЮ»

Наставник английского «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил переход португальца Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса» в английский «Манчестер Юнайтед», передает Sky Sports.

«Рад ли я, что он перешел в «Юнайтед»? Не могу этого сказать. Хороший ли он игрок? К сожалению, да. Я удивился. Но не из-за возвращения в «Юнайтед», а когда впервые услышал слухи о том, что он хочет покинуть «Ювентус», — сказал Клопп.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

С 2018 года форвард выступал за туринский «Ювентус». Он принял участие в 133 играх во всех турнирах, в которых забил 101 мяч.

Ранее феминистическая организация Level Up устроила акцию против нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Во время встречи четвертого тура чемпионата Англии против «Ньюкасл Юнайтед» (4:1), которая прошла на стадионе «Олд Траффорд», над ареной пролетел самолет с баннером в поддержку модели Кэтрин Майорги.