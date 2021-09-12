Полиция расследуют кражу из дома олимпийской чемпионки Весниной

Полиция начала расследование кражи в Истре из дома олимпийской чемпионки Елены Весниной, сообщает РИА «Новости».

«Кража произошла в Истре. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведется поиск злоумышленников», — заявили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

Отмечается, что из дома теннисистки украли медали.

Веснина является победительницей летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в парном разряде, а также обладательницей серебра в миксте на Играх-2020 в Токио. Также в ее активе два золота и серебро Универсиады в Казани.

Ранее Веснина заявила, что ее дом в Подмосковье был ограблен. Неизвестные взломали дверь, чтобы проникнуть в дом, затем взломали сейф и забрали обе олимпийские медали, а также драгоценности и другие ценные вещи вне сейфа.

По словам 35-летней россиянки, они с мужем забыли включить сигнализацию: в момент ограбления она была отключена.