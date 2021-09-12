Фанаты на матче в Майами спасли кота, сорвавшегося с верхнего яруса стадиона

На футбольном матче в Майами болельщики с помощью флага спасли кота, который сорвался с верхнего яруса стадиона.

Инцидент произошел во время матча между командами «Интер Майами» и «Коламбус Крю», который состоялся в рамках Профессиональной футбольной лиги (МЛС). Кот оказался на верхнем ярусе арены, однако не сумел удержаться, он зацепился лапами и провисел несколько секунд. За это время фанаты, которые находились чуть ниже, сумели растянуть национальный американский флаг, чтобы поймать животное.

В итоге кот сумел приземлиться прямо на импровизированный тент, а его спасение вызвало ликование целого стадиона и стало самым ярким событием в поединке.

Видеозаписи инцидента появились в социальных сетях.

Встреча между «Интер Майами» и «Коламбус Крю» завершилась победой клуба из «Майами» со счетом 1:0. Единственный мяч в этом поединке забил Гонсало Игуаин, который ранее выступал за такие европейские гранды как «Ювентус», «Челси» и «Милан». В следующий раз команды проведут встречу 17 октября, она начнется в 01.00 по московскому времени.