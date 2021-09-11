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«Фиорентина» Кокорина обыграла «Аталанту» Миранчука

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Global Look Press

В матче третьего тура Серии А «Фиорентина» на выезде победила «Аталанту» со счетом 2:1. Российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук вышел с первых минут встречи, но был заменен в начале второго тайма. Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин на поле не появился.

Для Миранчука эта игра стала первой в основе бергамасков в нынешнем сезоне. Кокорин еще не принимал участие в матчах «Фиорентины» в сезоне 2021/22.

В составе победителей забитые мячи на счету Душана Влаховича, у хозяев голом отметился Дуван Сапата. Все три мяча были забиты с 11-метровой отметки.

«Фиорентина» поднялась на шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе шесть очков. «Аталанта» с четырьмя очками на десятой строчке.

Следующий матч команда из Бергамо проведет с «Салернитаной» 18 сентября на выезде. «Фиалки» сыграют в гостях с «Дженоа» в этот же день.

Ранее комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев, комментируя игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука за сборную России в сентябрьских матчах квалификации ЧМ-2022, заявил, что у 25-летнего футболиста «проблема психологического характера».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Италии
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