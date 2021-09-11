Хореограф-постановщик Попова: новая программа Щербаковой — козырь в рукаве Тутберидзе

Чемпионка Универсиады в Красноярске по фигурному катанию, хореограф-постановщик Бетина Попова в интервью «Газете.Ru» оценила новую короткую программу Анны Щербаковой.

Ученица Этери Тутберидзе выступила на открытых прокатах сборной России в образе повелительницы бурь под восточные мотивы «The Songs of Distant Earth» («Песни далекой Земли») российского композитора Кирилла Рихтера.

«Щербакова предстала в необычном для себя образе боевой восточной девушки? Вообще у меня есть давняя мечта — увидеть Аню в какой-то быстрой, танцевальной программе. Я смотрела ее детские программы, где она катала, кажется, «Танец маленьких индейцев» и «Розовая пантера». Такие веселые, активные, более танцевальные номера.

Поэтому я не скажу, что ее новая программа — это прямо эксперимент. Скорее, это козырь, который штаб Тутберидзе держал в рукаве. Они знали, что у Ани есть такая способность раскрывать разные образы и держали ее специально для олимпийского сезона, чтобы для всех это было неожиданностью. А для тренерского штаба Тутберидзе это, конечно, не сюрприз, потому что они знают Аню вдоль и поперек — все ее сильные и слабые стороны. И в этой программе они смогли показать, что Аня бывает разной, и ей это очень идет.

Я считаю, что это очень хороший шаг в олимпийском сезоне — показать новую сторону уже сильного, известного, состоявшегося спортсмена», — отметила Попова.

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