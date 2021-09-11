Роналду оформил дубль в первом матче после возвращения в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду оформил свой первый дубль после возвращения в Английскую премьер-лигу.

36-летний форвард открыл счет в компенсированное к первому тайму время, а затем на 62-й минуте встречи получил передачу в штрафной площади от Люка Шоу и поразил ворота «Ньюкасл Юнайтед».

После этого мяча счет стал 2:1 в пользу «красных дьяволов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

После трех туров подопечные Оле-Гуннара Сульшера имеют в своем активе семь очков и располагаются на третьей строчке в турнирной таблице.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным победителем чемпионата Англии и обладателем Кубка чемпионов.

Ранее сообщалось, что феминистические организации намерены провести акцию протеста против Криштиану Роналду .