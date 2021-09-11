Роналду поблагодарил фанатов «Манчестер Юнайтед» после дубля «Ньюкаслу»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал пост по окончании матча четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Ньюкасл Юнайтед».

Напомним, что 36-летний форвард оформил дубль и помог своей команде одержать крупную победу со счетом 4:1.

«Мое возвращение на «Олд Траффорд» — лишь кратное напоминание о том, почему этот стадион известен как «Театр мечты». Для меня всегда это место было волшебным. Здесь можно достичь всего, к чему стремишься.



Вместе с одноклубниками и потрясающей поддержкой, которую получает команда с трибун, мы идем вперед с уверенностью и оптимизмом, и в конце концов мы все вместе отпразднуем успех.

Горжусь тем, что вернулся в «Манчестер Юнайтед» и снова сыграл в АПЛ! Но, прежде всего, рад помочь команде!» — написал Роналду в Instagram.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду вошел в тройку самых возрастных бомбардиров «Манчестер Юнайтед».