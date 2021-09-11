Путин заявил, что политизированные решения не помешали олимпийцам достойно сражаться

Президент России Владимир Путин заявил, что российские спортсмены достойно сражались на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, несмотря на политизированные решения в адрес сборной.

«Российские спортсмены выступили на Олимпиаде в Токио достойно. Вся страна понимает, как это было непросто, в отдельных моментах была запредельно трудно. Были и жесткие ограничения из-за эпидемии. Не могу не вспомнить и абсолютно политизированные решения в отношении нашей команды. Но вы сражались достойно и преодолели все препятствия. Вы — наши золотые чемпионы, главные герои и гордость России», — сказал Путин.

11 сентября глава государства проводит встречу с российскими спортсменами, завоевавшими медали на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Церемония вручения наград проходит в Екатерининском зале Кремля.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

По итогам соревнований россияне завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Ранее в Фонде поддержки олимпийцев рассказали о перепродаже подаренных машин.