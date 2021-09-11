Экс-капитан «Спартака» Титов назвал главную проблему красно-белых

Бывший капитан московского «Спартака» Егор Титов рассказал, в чем на данный момент главная проблема столичного клуба.

«Нет преемственности поколений. Даже не знаю, к кому могу там обратиться. Кто еще остался с нулевых, уже молчу про девяностые годы.

Хотя нет, один человек все-таки есть. Но людей, которые сами играли за красно-белых и могут показать и рассказать — нет вообще. Был Попов, но мы в курсе, чем закончилась его история в команде», — приводит слова бывшего хавбека сборной России Sport24.

Напомним, 10 августа «Спартак» уступил в Лиссабоне «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов. После первого матча с португальцами (0:2) спортивный директор клуба Дмитрий Попов объявил о своей отставке, отметив, что у него есть разногласия по работе с владельцем клуба Леонидом Федуном и что он «устал подвергаться постоянным публичным унижениям» со стороны его супруги Заремы Салиховой. Федун в ответ заявил, что Попов совершил не мужской поступок, а Зарема назвала его действия истерикой.

В следующем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) спартаковцы на своем поле примут подмосковные «Химки» 11 сентября. Начало матча в 19.00 (мск).

Ранее бывший игрок «Спартака» Александр Самедов рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров.