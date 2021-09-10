Месси забил 750-й мяч в карьере

Нападающий сборной Аргентины и «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси забил 750 мячей за карьеру.

В матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против команды Боливии (3:0), который прошел в Буэнос-Айресе, форвард оформил хет-трик. Для достижения отметки в 750 мячей ему понадобилось 932 игры.

Месси является воспитанником «Барселоны». Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач. 10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Месси.

В составе сборной Аргентины Месси дебютировал в 2005 году. Он помог национальной команде завоевать Кубок Америки 2021 года, а также стал серебряным призером чемпионата мира — 2014, который прошел в Бразилии.

Ранее сообщалось, что Месси побил рекорд трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле.