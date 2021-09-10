Сборная Бразилии обыграла Перу в матче отбора на ЧМ-2022

Сборная Бразилии в матче отбора на чемпионат мира — 2022, который пройдет в Катаре, обыграла Перу со счетом 2:0.

В составе бразильцев по голу забили Эвертон Рибейро и Неймар.

Бразилия занимает первое место в группе, имея в активе 24 очка, на второй строчке располагается Аргентина, в активе которой 18 баллов. Тройку замыкает сборная Уругвая с 15-ю очками. Перу (8) идет на седьмой строчке.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. ЧМ впервые пройдёт на Ближнем Востоке, а также впервые в Северном полушарии пройдет осенью и зимой. Организатор чемпионата мира 2022 года был назван 2 декабря 2010 года в Цюрихе. Финальный матч пройдет 18 декабря 2022 года на Национальном стадионе в Лусаиле, вмещающем 80 тысяч зрителей.

Чемпионат мира — 2022. Квалификация

Бразилия — Перу (2:0)

Голы: 1:0 — Рибейро (15), 2:0 — Неймар (40).

Ранее Аргентина разгромила Боливию (3:0) благодаря хет-трику Месси.