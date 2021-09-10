Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар показала первую фотосессию своего сына Теодора, который родился в мае этого года.

«Мы долго не показывали Тео. Будто не хотелось его ни с кем делить. Но время бежит, наш мальчик растет, и захотелось, чтобы вы все-таки увидели его самую первую в жизни фотосессию. Для каждой мамы её ребенок самый потрясающий и особенный, но разве Теодор не прекрасен? Могу любоваться на него часами», — написала Волосожар в своем Instagram.

Волосожар и Максим Траньков являются двукратными олимпийскими чемпионами. Также они являются чемпионами мира и четырехкратными победителями европейского первенства. В 2017 году у пары родилась дочь Анжелика. В мае 2021 Татьяна и Максим во второй раз стали родителями.

Ранее Татьяна Волосожар рассказала об изменениях в повседневной жизни после рождения второго ребенка.