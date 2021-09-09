Мостовой — о Карпине: иди в другое место, там у тебя будет много времени

Экс-хавбек сборной России Александр Мостовой, высказываясь об итогах первых трех проведенных встреч национальной команды по руководством Валерия Карпина, раскритиковал мнение общественности о том, что для подготовки команды прошло слишком мало времени.

«Мне кажется, что не имеет смысла сравнивать. Многие начали говорить, что прошло мало времени. Если так, то зачем тогда идти в тренеры вообще? Иди в другое место, и там у тебя будет много времени и возможностей. Как это было в «Ростове». «Дайте время» — это они там они любят говорить. Дайте и другим тогда время», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Мостовой подчеркнул, что он не видет отличий работы Карпина и экс-наставника национальной команды Станислава Черчесова, так как на поле выходят одни и те же игроки.

«Кстати, Смолов не был у Черчесова в сборной последнее время, а сейчас он вышел на две игры и забил и там, и там. Всегда же есть отговорки у тренера. Я тренер, и я решаю. Сейчас Карпину, если задать вопрос, то он сажает — я решаю, и с этим не поспоришь. Другие тренеры также говорили — Слуцкий, Черчесов, Хиддинк. Так было, есть и будет всегда», — сказал Карпин.

После шести туров сборная России с 13 очками занимает второе место в таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Под руководством Валерия Карпина национальная команда провела три матча в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. До этого в Москве команда сыграла вничью с Хорватией (0:0), а на выезде одержала победу над Кипром (2:0).

Следующий матч сборная России проведет 8 октября против команды Словакии.

Ранее Мостовой поделился мнением о победе национальной команды над Мальтой (2:0).