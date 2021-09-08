Хорватия опередила Россию и вышла в лидеры группы в отборе ЧМ-2022

Сборная Хорватии благодаря крупной победе над Словенией (3:0) в рамках шестого тура отборочного турнира чемпионата мира — 2022 возглавила турнирную таблицу группы Н.

До этого тура россияне опережали хорватов за счет большего количества забитых мячей, однако крупная победа балканской сборной вывела ее в лидеры турнирной таблицы. У обеих команд на данный момент по 13 очков.

Напомним, сборной Хорватии осталось сыграть в гостях с Кипром и Мальтой, а также провести домашние матчи со Словакией и Россией. У подопечных Валерия Карпина впереди домашние игры со Словакией и Кипром, гостевые — со Словенией и Хорватией.

Ранее сообщалось, что Сборная России в отборочном матче чемпионата мира — 2022 одержала победу над командой Мальты со счетом 2:0.

На 10-й минуте счет в матче открыл форвард российской команды Федор Смолов. В концовке встречи Зелимхан Бакаев удвоил преимущество сборной России, реализовав пенальти.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.