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Экс-президент «Спартака» — о тренере Мальты: кто много выпендривается — сильно получает

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Сергей Субботин/РИА «Новости»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко, высказывая мнение о предстоящем матче отбора на ЧМ-22 между Россией и Мальтой, заявил, что дерзкие высказывания наставника мальтийцев «похожи на битву взглядов в боксе». Слова Червиченко передает «Матч ТВ».

По мнению Червиченко, травмы ряда российских игроков не помогут сборной Мальты. Экс-президент красно-белых считает, что исход матча могут определить молодые игроки сборной России.

«Думаю, что выиграем убедительно, больше трех должны забить. Про усталость игроков это какой-то смех, сезон только начался и у них утопающее состояние, много вопросов к тренерам из клубов. Как можно готовить футболистов, если через месяц нагрузок они умирают. Дерзкие высказывания главного тренера Мальты похожи на битву взглядов в боксе, кто много выпендривается — периодически сильно получает», — сказал Червиченко.

7 сентября сборная России встретится с командой Мальты. Игра пройдет в Москве на «Открытие Арене». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 21.45 мск.

После пяти туров сборная России лидирует в таблице группы H, опережая Хорватию по дополнительным показателям.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков, комментируя слова журналистов о том, что Мальта — неплохая команда, заявил, что у него есть ощущение, что «это они играли в финале чемпионата Европы».

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